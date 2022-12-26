В МИДе допустили отмену визового режима для граждан Грузии

Россия может отменить визовый режим для граждан Грузии, если для этого сложатся необходимые условия, заявил в интервью ТАСС замглавы МИДа Михаил Галузин.

«В отношении перспектив отмены визового режима для поездок граждан Грузии в Россию не исключаем принятия положительных решений, как только для этого сложатся необходимые предпосылки», — сказал он.

Наличие устойчивых связей отвечает интересам граждан обеих стран, которых «объединяют вековые традиции дружбы, добрососедства, общая история, культура, духовные ценности, миллионы человеческих судеб», считает Газулин. В России живут и «успешно реализуют себя сотни тысяч этнических грузин», сказал дипломат и обратил внимание на рост числа россиян в Грузии.

Безвизовый режим в большинстве случаев устанавливается между странами, когда их представители заключают соответствующее двустороннее соглашение. В результате граждане могут свободно посещать территорию другого государства-подписанта без визы. Такой режим государство также может установить в одностороннем порядке.

Президент России Владимир Путин в ноябре поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ выработать предложения по установке безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности. Доложить о результатах работы ведомства должны в срок до 1 июня 2023 года.

Безвизовый режим для россиян в Грузии действует с 2012 года. По действующим правилам гражданин России может находиться на территории страны 365 дней без получения визы. Однако гражданам Грузии виза для въезда в Россию нужна.

В октябре на фоне частичной мобилизации россияне начали выезжать в соседние безвизовые страны, в том числе в Грузию. Тогда глава государства Саломе Зурабишвили допустила, что действующий безвизовый режим между странами придется пересмотреть. При этом она подчеркнула, что делать это должно грузинское правительство после общественного обсуждения.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе ранее утверждал, что за введение визового режима с Россией выступает радикальная грузинская оппозиция. Однако власти, по его словам, не видят оснований для этого.