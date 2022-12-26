Глава «Росатома» рассказал о принятых мерах по повышению надежности ЗАЭС

«Росатом» принял меры для повышению надежности Запорожской АЭС, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью газете «Известия».

«Нами принят целый ряд мер по повышению надежности атомной станции. Сейчас мы занимаемся ее теплоснабжением, обеспечиваем ее устойчивое состояние и теплоснабжение города Энергодар», — сказал он.

Безопасность станции, по словам Лихачева, обеспечивают совместно с людьми, которые раньше работали на ЗАЭС и перешли в «Росатом» после присоединения в России новых территорий. «Сделать это непросто, потому что линия разделения воинских контингентов буквально в нескольких километрах. Ну и физические угрозы еще не устранены. Тем не менее ни одного инцидента на станции не было допущено», — заключил Лихачев.

Запорожская АЭС находится под контролем российских войск с конца февраля. В конце сентября Запорожская область вошла в состав России после референдума. 5 октября президент страны Владимир Путин распорядился принять станцию в федеральную собственность.

Повышение надежности электро- и теплоснабжения площадки АЭС, а также Энергодара, Россия обсуждала с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В российскую делегацию входил в том числе Лихачев.

Поводом для дискуссий стали обстрелы, которым регулярно подвергается станция. Глава агентства Рафаэль Гросси призывал создать вокруг АЭС зону безопасности, чтобы предотвратить аварию. Создание зоны защиты ядерной и физической безопасности вокруг ЗАЭС также обсуждалось на консультациях с МАГАТЭ, говорили в «Росатоме», указывая на «близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны».

Гросси при этом подчеркивал, что вывод вооружений со станции должен стать частью будущего соглашения. Киев настаивает на «полной демилитаризации» станции и передаче ее под контроль украинского «Энергоатома». В МИД России, в свою очередь, исключают потерю или передачу контроля над ЗАЭС третьей стороне, если зона безопасности будет создана.