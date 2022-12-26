В «Росатоме» заявили, что эксперты отказали Финляндии в претензиях по АЭС

Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) отказал Финляндии в предъявлении финансовых претензий к «Росатому» по проекту АЭС «Ханхикиви-1», сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью газете «Известия»

«Заказчик расторг договор, уже прошла первая волна судебных разбирательств. И международный арбитраж, состоящий из представителей только стран Западной Европы, вынес однозначный вердикт. Во-первых, было отказано финской стороне в предъявлении финансовых претензий. Во-вторых, принято однозначное решение, что контракт расторгнут нелегитимно», — сказал он.

Совет по разрешению споров состоит из трех независимые экспертов, утвержденных сторонами спора. Механизм обращения в DRB предусмотрен контрактом между финской Fenovoima и RAOS Project (входит в «Росатом»), которые выступили заказчиком и исполнителем проекта соответственно. Процедура работы совета определяется регламентом Международной торговой палаты. Стороны обратились к экспертам DRB после обмена претензиями

В 2013 году «Росатом» и Fennovoima подписали контракт на строительство АЭС «Ханхикиви-1» на севере Финляндии. В его рамках планировали соорудить энергоблок мощностью 1,2 ГВт по российской технологии ВВЭР-1200. Общая стоимость проекта оценивалась в €7–7,5 млрд, «Росатом» собирался потратить на строительство €5 млрд, в том числе €2,4 млрд — из Фонда национального благосостояния.

В мае 2022 года Fennovoima разорвала контракт на строительство АЭС, заявив, что военная операция на Украине «усугубила риски для проекта», а многие логистические цепочки оказались нарушены. «Росатом» не увидел для этого оснований. В госкорпорации подчеркнули, что российская сторона выполняла все обязательства. Лихачев со своей стороны обещал добиваться возврата потраченных на проект средств.

В августе Fennovoima инициировала арбитражное разбирательство против «Росатома» и потребовала вернуть аванс RAOS Project и другие средства на общую сумму около €2 млрд. «Росатом», по словам главы финской компании Йоахима Шпехта, пригрозил ответным иском, так не видел оснований для расторжения контракта. Представитель «Росатома» тогда говорил, что госкорпорация уже подала в суд шесть исков на общую сумму $3 млрд.

Позднее, 15 декабря, в «Росатоме» сообщили, что DRB посчитал расторжение контракта существенным нарушением его условий. Это дает госкорпорации право требовать от Fennovoima возмещения убытков, говорили в пресс-службе «Росатома».