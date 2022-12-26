Глава «Росатома» спрогнозировал рост поставок за рубеж до $10 млрд

Глава «Росатома» Лихачев спрогнозировал рост поставок за рубеж до $10 млрд по итогам года

Объем поставок «Росатома» за рубеж по итогам 2022 года превысит $10 млрд сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью газете «Известия».

«В этом году мы преодолеем психологически важный барьер в поставках нашей продукции за рубеж на сумму $10 млрд», — сказал он.

Объем экспорта продукции госкорпорации по итогам 2022 года вырастет примерно на 15%, уточнил Лихачев. Он добавил, что портфель зарубежных заказов компании на десять лет вперед «стабильно держится на уровне $200 млрд» даже в сложившейся геополитической ситуации, «а значит, зарубежная выручка год от года растет».

Выручка «Росатома» от поставок за рубеж по итогам 2021 года выросла на 20% и достигла $8,9 млрд, следовало из презентации Лихачева, которую он представил в апреле в Совете Федерации.

«Росатом» после начала российской спецоперации на Украине не попадал под санкции западных стран. Однако, еще в 2020 году ограничения в отношении отдельных его структур ввели США. Санкции ввели в отношении Научно-исследовательского технологического института имени А.П.Александрова и

Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Н.Л.Духова (оба предприятия входят в «Росатом»). Им запретили приобретать ряд товаров и технологий у США.

Кроме того, в сентябре 2022 года Украина ввела ограничения в отношении более чем 700 физических и юридических лиц. По версии Киева, все они были связаны с «Росатомом».

В мае RAOS Project, который входит в «Росатом», потерял контракт с финской компанией Fennovoima на строительство АЭС «Ханхикиви-1». Организация разорвала договор по собственной инициативе, пояснив, что операция на Украине «усугубила риски для проекта», а многие логистические цепочки оказались нарушены.

«Росатом» в ответ заявил, что не видит оснований для разрыва контракта, так как Россия выполняла все обязательства. Позднее финская компания также отозвала заявку на лицензию для АЭС.

Лихачев заявил в июне, что корпорация собирается «выставить счет» заказчику на потраченную в рамках проекта сумму и вернуть эти деньги. 15 декабря в «Росатоме» сообщили, что Совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB), состоящий из независимых международных экспертов, признал решение Fennovoima расторгнуть контракт неправомерным. Это дало RAOS Project право требовать с нее взыскания убытков, подчеркнули в пресс-службе «Росатома». Лихачев в интервью «Известиям» сообщил, что АЭС «Ханхикиви-1» — это единственный проект, на который «похудела» зарубежная деятельность «Росатома».