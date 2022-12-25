Раненый Рогозин сообщил дату проведения своей операции

Дмитрий Рогозин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Операцию по извлечению осколка у экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, попавшего под обстрел в Донецке 21 декабря, проведут в понедельник, 26-го, сообщил сам Рогозин ТАСС.

«Я лежу, готовлюсь к операции. Завтра [она должна пройти]», — рассказал он.

По словам Рогозина, осколок оказался в шейном позвонке, если его оставить там, то возможен паралич, однако извлечение — «тоже проблема». Ранее он говорил, что размер осколка — 8 на 6 мм.

Бывший руководитель госкорпорации, который с ноября возглавляет в Донбассе группу военных советников «Царские волки», попал под обстрел в гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-Беш» на окраине Донецка. Там, по словам Рогозина, у него проходила «рабочая встреча». Телеграм-канал Baza писал, что военный советник отмечал свой день рождения, 21 декабря ему исполнилось 59 лет.

Раненого Рогозина сначала направили из Донецка в Ростов, а затем — в Москву. Как сообщил его помощник, у военного советника не только проникающее ранение, но и контузия.



Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что во время этого обстрела погибли два человека. Еще несколько пострадали, их число не уточнялось.

Как рассказали в Следственном комитете России, удары по гостинице, предположительно, нанесли из 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar, такие Украине поставила Франция.