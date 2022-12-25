Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается оттепель

Центр погоды «Фобос»: с середины будущей недели и до конца года в Москве будет оттепель

Несколько дней в Москве продлится морозная погода, но с середины недели и до конца декабря в столицу придет оттепель, сообщил РБК ведущий специалист центр погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Москву ждет несколько дней относительно морозной погоды. Такую погоду в столицу принес антициклон с северо-запада, он наполнен достаточно холодными воздушными массами, поэтому в ближайшие дни понижение температуры продолжится», — рассказал он.

По словам Леуса, в ночь на понедельник, 26 декабря, в столице будет до минус восьми — минус десяти градусов, днем — до минус пяти — минус семи, без осадков. В Подмосковье в ночные часы ожидается от минус семи до минус 12, днем от минус четырех до минус девяти.

Однако уже 27 декабря с приходом с запада более теплого, облачного и влажного циклона начнется потепление. Ночь на вторник все еще будет холодной, в Москве будет до минус десяти, в области — до минус 12. Днем пройдет небольшой снег, а в вечерние часы температура поднимется до минус одного — минус трех.

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«В середине недели Москва окажется в теплом секторе этого циклона, погода будет облачная, пройдет снег. За сутки среды в столице прибавится 5-8 см снега. Температуры еще немного подрастут», — отметил Леус.

В частности, в ночь на среду в городе и области еще сохранится морозная погода (от минус двух до минус шести), а днем 28 декабря поднимется выше ноля, до плюс двух градусов. Оттепель и сырая погода сохранятся в столице и Подмосковье до конца года, предупредил синоптик.

На выходных 24-25 декабря в Москве похолодало после оттепели, которая пришла в столицу в середине недели. До этого в городе прошел мощный снегопад. Из-за прошедшего ледяного дождя и таяния снега столица в субботу и воскресенье превратилась в «каток», из-за гололеда Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности.