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В Москве и области ввели желтый уровень погодной опасности из-за гололеда

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В Москве и Московской области из-за гололедицы действует желтый уровень погодной опасности, объявили в Гидрометцентре России.

«Желтый» уровень означает потенциально опасные условия: возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра.

В Подмосковье режим будет действовать до 16:00 26 декабря, в столице — до 19:00 того же дня.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждал, что вечером 24 декабря в Москве начнется сильная гололедица из-за прихода осадков и холодного атмосферного фронта. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сказал, что гололедица в столице будет и 25 декабря.

По прогнозу синоптиков в Москве и области в субботу 24 декабря сохранится относительно теплая погода с температурой в течение суток около 0°, а в воскресенье 25 декабря ожидается резкое понижение температуры до минус девяти-семи градусов в столице и минус десяти-пяти градусов в Подмосковье.

В «Фобосе» рассказали, что днем 24 декабря на базовой метеостанции Москвы (ВДНХ) выпало 90 мм осадков, что составляет 177% от нормы за декабрь. «С таким показателем декабрь 2022 года в Москве уже стал самым «мокрым» в XXI веке», — заявили в центре погоды, отметив, что показатели этого месяца уступили лишь данным в декабре 1981 года, когда выпало 112 мм осадков.

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Более существенные осадки отмечены в городах Подмосковья, добавили в «Фобосе». Например, в Можайске в течение декабря уже выпало 104 мм осадков (231% от нормы), а в Коломне — 109 мм (249% от положенного).

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Москва Погода гололедица Гидрометцент «Фобос»
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