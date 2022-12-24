Синоптики спрогнозировали сильную гололедицу в Москве

Облачная погода, снег, дождь, сильная гололедица и температура воздуха до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом говорится на сайте Росгидрометцентра.

Днем погода в столице составит от нуля до двух градусов тепла. Ночью температура воздуха опустится до минус девяти градусов. Ветер юго-западный, западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

«Облачно. Осадки (снег, мокрый снег, дождь). Сильная гололедица», — предупреждает Гидрометцентр.

В воскресенье ожидается похолодание. Температура опуститься до минус шести градусов. Ночью столбики термометров опустятся до минус 11 градусов.

О воскресном похолодании ранее сообщали в центре погоды «Фобос». Там синоптики предупредили, что столбики термометров опустятся до восьми градусов. Такие изменения вызваны тем, что на смену теплым воздушным массам, которые влияли на погоду в центре европейской части России, придет холодная атмосферная масса, которая сформировалась над арктическим бассейном, пояснил синоптики.