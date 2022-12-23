Центр погоды «Фобос»: в Москве закончится слякоть, к 25 декабря похолодает до минус 9

Синоптик предупредил о похолодании в Москве к выходным

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Слякотная погода сменится похолоданием в Москве к воскресенью, 25 декабря. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погода «Фобос» Александр Синенков.

«Мы ожидаем, что слякотная погода закончится уже в ночь на воскресенье. <...> Температура понизится до минус 7–9 °C в Москве и минус 6–11 °C по области», — сказал Синенков.

Днем в воскресенье будет минус 6–8 °C, атмосферное давление повысится до 755 мм ртутного столба, что существенно выше нормы, добавил Синенков.

Такие изменения вызваны тем, что на смену теплым воздушным массам, которые влияли на погоду в центре европейской части России, придет холодная атмосферная масса, которая сформировалась над арктическим бассейном, пояснил синоптик.

Ранее на этой неделе в Москве выпало рекордное количество снега, высота снежного покрова после снегопада 18 декабря достигла 34 см, из-за непогоды были отменены или задержаны более 200 авиарейсов. 22 декабря в Москве было потепление, в ночь на четверг в городе прошел ледяной дождь.

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Уже к 19 января в Москве выпало 2,5 месячной нормы осадков, сообщал заммэра столицы Петр Бирюков. В частности, во время снегопада 18 декабря в столице выпало от 25 см снега. Бирюков добавил, что в других местах города «и того больше» — более 60% месячной нормы, то есть 39 см.