Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Блинкен предупредил талибов о последствиях запрета работы женщин в НПО Политика, 05:29
Госкомиссия КНР перестанет публиковать ежедневные данные о COVID-19 Общество, 05:14
Классика вне времени: стратегия инвестиций в искусство Павла Третьякова РБК и Амарант, 05:12
Протесты в Париже из-за убийства курдов. Видео Политика, 04:59
Количество погибших из-за снежной бури в США достигло 23 Общество, 04:46
Внук Индиры Ганди собрал тысячи сторонников во время марша в Нью-Дели Политика, 04:36
Судья финала ЧМ заявил, что не допустил серьезных ошибок Спорт, 04:21
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
Король Испании объяснил энергокризис в стране конфликтом на Украине Политика, 03:46
Гарри и Меган Маркл ответили на извинения из-за колонки Джереми Кларксона Технологии и медиа, 03:40
Reuters посчитал ресурсы Европы в новом возможном эпизоде торговой войны Политика, 03:06
Умер экс-глава МИД Италии, поддержавший тезис Путина о многополярном мире Политика, 02:56
ОАЭ поставят Украине 2,5 тыс. электрогенераторов Политика, 02:30
Энергооператор на северо-востоке США объявил режим ЧП и призвал экономить Бизнес, 02:18
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 02:02
Общество ,  
0 

Количество погибших из-за снежной бури в США достигло 23

Количество погибших из-за снежной бури в США достигло 23

По меньшей мере 23 человека погибли из-за снежного шторма, продолжающегося в США, передает телеканал NBC. Ранее сообщалось о 16 погибших.

В штате Мичиган 82-летняя женщина была найдена мертвой возле дома престарелых в городке Бат, к северу от Лансинга, сообщила местная полиция. Водитель снегоуборочной машины, расчищавший парковку, обнаружил женщину, свернувшуюся калачиком в снегу. Ее занесли внутрь и пытались предотвратить смерть от переохлаждения, но она скончалась в местной больнице.

Власти Денвера, штат Колорадо, заявили, что с четверга два человека умерли от воздействия окружающей среды. Окончательная причина и способ смерти будут определены Денверским офисом судмедэксперта.

Патруль штата Небраска подтвердил одну смерть, связанную с погодой. Дополнительные подробности пока не разглашаются. Представитель агентства заявил, что оно отреагировало на более чем 600 инцидентов, связанных с погодой.

Также зафиксированы смертельные случаи, связанные с погодными условиями в штатах Оклахома и Висконсин.

До этого сообщалось о гибели троих человек в ДТП в штате Канзас, четверых в авариях в Огайо. Еще три человека погибли в Кентукки, один из них — в ДТП. Полиция Канзас-Сити в штате Миссури рассказала о гибели одного человека после того, как машина съехала с обледенелой дороги в замерзший водоем. Кроме того, три человека погибли в штате Нью-Йорк и один — в Теннесси.

Читайте на РБК Pro
Компания прячет сотрудника за статусом самозанятого: 10 сигналов для ФНС
Где находится идеальное место для релокации ИТ-специалистов
Глава АКРА — РБК: «Не все богатые россияне хотят вывести деньги на Запад»
Что значат изменения в списках «черных» и «белых» стран-юрисдикций

В США за последние два дня отменено более 7,3 тыс. рейсов, следует из данных портала Flightaware. Международный аэропорт Буффало-Ниагара в Нью-Йорке, из-за снега, принесенного ветром, был вынужден полностью прекратить полеты в пятницу. В аэропортах Кливленда и Гранд-Рапидса в штате Мичиган было отменено более 70% рейсов.

Всего без света в США остались более 755 тыс. домов и предприятий, поскольку шторм повредил линии электропередач, а температура упала до рекордно низких значений. Коммунальные предприятия в Северной Каролине Duke Energy Carolinas и Duke Energy Progress, вместе обслуживающие около 500 тыс. человек, обратились к потребителям с просьбой об экономии электроэнергии. В Новой Англии энергетический оператор объявил режим чрезвычайного положения первого уровня и призвал сократить потребление электричества.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Теги
США снежная буря погибшие
Материалы по теме
Энергооператор на северо-востоке США объявил режим ЧП и призвал экономить
Бизнес
Число погибших из-за снежного шторма в США выросло до 16 человек
Общество
В США не менее девяти человек погибли во время снежной бури
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter