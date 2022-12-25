Количество погибших из-за снежной бури в США достигло 23

По меньшей мере 23 человека погибли из-за снежного шторма, продолжающегося в США, передает телеканал NBC. Ранее сообщалось о 16 погибших.

В штате Мичиган 82-летняя женщина была найдена мертвой возле дома престарелых в городке Бат, к северу от Лансинга, сообщила местная полиция. Водитель снегоуборочной машины, расчищавший парковку, обнаружил женщину, свернувшуюся калачиком в снегу. Ее занесли внутрь и пытались предотвратить смерть от переохлаждения, но она скончалась в местной больнице.

Власти Денвера, штат Колорадо, заявили, что с четверга два человека умерли от воздействия окружающей среды. Окончательная причина и способ смерти будут определены Денверским офисом судмедэксперта.

Патруль штата Небраска подтвердил одну смерть, связанную с погодой. Дополнительные подробности пока не разглашаются. Представитель агентства заявил, что оно отреагировало на более чем 600 инцидентов, связанных с погодой.

Также зафиксированы смертельные случаи, связанные с погодными условиями в штатах Оклахома и Висконсин.

До этого сообщалось о гибели троих человек в ДТП в штате Канзас, четверых в авариях в Огайо. Еще три человека погибли в Кентукки, один из них — в ДТП. Полиция Канзас-Сити в штате Миссури рассказала о гибели одного человека после того, как машина съехала с обледенелой дороги в замерзший водоем. Кроме того, три человека погибли в штате Нью-Йорк и один — в Теннесси.

В США за последние два дня отменено более 7,3 тыс. рейсов, следует из данных портала Flightaware. Международный аэропорт Буффало-Ниагара в Нью-Йорке, из-за снега, принесенного ветром, был вынужден полностью прекратить полеты в пятницу. В аэропортах Кливленда и Гранд-Рапидса в штате Мичиган было отменено более 70% рейсов.

Всего без света в США остались более 755 тыс. домов и предприятий, поскольку шторм повредил линии электропередач, а температура упала до рекордно низких значений. Коммунальные предприятия в Северной Каролине Duke Energy Carolinas и Duke Energy Progress, вместе обслуживающие около 500 тыс. человек, обратились к потребителям с просьбой об экономии электроэнергии. В Новой Англии энергетический оператор объявил режим чрезвычайного положения первого уровня и призвал сократить потребление электричества.