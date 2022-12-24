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Открывшего стрельбу в Париже поместили в психиатрическую больницу

Открывшего стрельбу возле курдского центра в Париже поместили в психиатрическую больницу

Мужчину, открывшего стрельбу в Париже, в результате которой погибли трое курдов, помещен в психиатрический лазарет полиции, сообщает парижская прокуратура, передает телеканал BFM.

Осматривавший подозреваемого врач сказал, что его состояние «не совместимо с мерой содержания под стражей в полиции».

«Таким образом, мера содержания под стражей в полиции была отменена до его представления следственному судье, когда его состояние здоровья позволит это», — добавили в прокуратуре Парижа, добавив, что расследования продолжаются.

69-летний пенсионер, работавший машинистом, открыл стрельбу 23 декабря в центре французской столицы, неподалеку от Курдского культурного центра. В результате погибли два мужчины и женщина курдской национальности.

По информации телеканала, после задержания стрелок сказал полицейским, что хочет напасть на курдскую общину. BFM отмечает, что нападавший находится под следствием с декабря 2021 года за умышленное насилие расистского характера с применением оружия, а также ущерб за действия.

По данным следствия, 8 декабря прошлого года он разрезал палатки курдов в Париже, в результате несколько мигрантов получили ножевые ранения. Стрелок провел под арестом, 12 декабря вышел на свободу и был помещен под судебный контроль.

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Кроме того, в 2017 году он был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно за запрещенное владение оружием и, в июне прошлого года, к двенадцати месяцам тюремного заключения за насилие с оружием, совершенное в 2016 году. Он обжаловал приговор.

Следствие примет во внимание и эти подозрения, сообщили в прокуратуре.

После убийств в Париже начались беспорядки. Курды собрались возле культурного центра, некоторые начали поджигать мусорные баки и возводить баррикады на улицах. На место была стянута полиция. К вечеру 24 декабря задержано 11 человек, более 30 получили легкие ранения, передает France 24.

Курды — крупнейшая нация в мире без собственного государства. Их численность, включая диаспоры, составляет около 40 млн человек. Большинство курдов — мусульмане-сунниты. Они преимущественно проживают в этнографической и исторической области Курдистан, которая ныне находится в составе четырех государств: Турции (Северный Курдистан), Ирана (Восточный Курдистан), Ирака (Южный Курдистан) и Сирии (Западный Курдистан).

Во Франции насчитывается одна из самых больших курдских общин в мире — около 240 тыс. человек.

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