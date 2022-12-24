Протестующие из-за стрельбы в Париже подожгли автомобиль

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Участники протестов из-за убийства трех курдов в Париже перевернули четыре автомобиля, один из них подожгли, сообщает Le Point.

Недалеко от площади Республики они также подожгли мусорные баки. Протестующие использовали дымовые шашки и фейерверки, полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

Изначально несколько сотен человек собрались на площади Республики, чтобы почтить память трех убитых у Курдского культурного центра и «всех курдов, погибших за свободу». В демонстрации принял участие бывший министр культуры Жак Ланг и несколько местных должностных лиц, отмечает Le Figaro. Недалеко от Курдского культурного центра собравшиеся пели курдские песни и скандировали «Мы все — РПК» (Рабочая партия Курдистана).

Поводом для протестов стало убийство 69-летним мужчиной трех членов курдской общины. Он открыл огонь по людям на улице Энгиен, неподалеку от Курдского культурного центра Ахмет-Кая, в итоге женщина и двое мужчин погибли, еще три человека получили ранения. В тот же день на улице начались протесты и столкновения с полицией.

Стрелявшего арестовали. На допросе он назвал себя расистом, передает France 24. При задержании у стрелка изъяли пистолет Colt 1911 года и сумку, в которой находились магазины для пистолета и коробка патронов 45-го калибра. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство, умышленного насилия с применением оружия и нарушения законодательства об оружии.