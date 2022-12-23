Мэр округа: число погибших при стрельбе в центре Парижа увеличилось до трех

Число погибших при стрельбе в Париже увеличилось до трех

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

При стрельбе в десятом округе Парижа (находится в центре города) погибли три человека, еще трое получили ранения. Об этом в своем Twitter сообщила мэр этого округа Александра Кордебар.

«Произошла стрельба в десятом округе Парижа. 3 человека убиты, один ранен и находится в крайне тяжелом состоянии, три в относительно тяжелом состоянии, в том числе предполагаемый нападавший, которого арестовали», — написала Кордебар.

До этого городская прокуратура сообщала о двух погибших и четырех пострадавших.

23 декабря 69-летний мужчина открыл огонь по людям на улице Энгиен, неподалеку от Курдского культурного центра. По словам Кордебар, были повреждены «курдский общественный центр, ресторан и парикмахерская», мотивы стрелявшего неизвестны. Le Parisien писал, что злоумышленник — пенсионер, который раньше работал во французском государственном предприятии, управляющем железными дорогами, — SNCF.

Адвокат культурного центра Давид Андик сообщил Reuters, что все трое погибших были членами курдского сообщества.

Городская прокуратура начала расследование по факту «умышленного убийства и насилия при отягчающих обстоятельствах».