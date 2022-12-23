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В Париже начались беспорядки после стрельбы у курдского центра

В Париже начались беспорядки после серии убийств у курдского центра
Днем 23 декабря 69-летний мужчина убил трех членов курдской общины возле Курдского культурного центра. После этого представители общины начали собираться возле центра, протест перерос в столкновения с полицией

В Париже начались беспорядки после стрельбы у курдского центра
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В десятом округе Парижа (находится в центре города) после убийства трех человек возле Курдского культурного центра начались столкновения представителей общины с полицией, передает Le Monde.

Днем 23 декабря 69-летний мужчина открыл огонь по людям на улице Энгиен, неподалеку от Курдского культурного центра Ахмет-Кая. В итоге женщина и двое мужчин были убиты, еще три человека получили ранения, стрелявшего арестовали.

«Курды Франции стали объектом гнусного нападения в самом сердце Парижа, — написал президент Эмманюэль Макрон в Twitter. — Мои мысли о жертвах, о людях, которые борются за жизнь, об их семьях и близких». Глава МВД Франции заявил, что стрелявший в Париже действовал один и целился в иностранцев.

После серии убийств курды начали собираться возле культурного центра. Некоторые начали поджигать мусорные баки и возводить баррикады на улицах. На место была стянута полиция.

Как передает корреспондент Le Monde, к настоящему моменту не менее 11 полицейских получили ранения в столкновениях с примерно 150 протестующими, задержаны четыре человека.

Корреспондент Le Parisien сообщает, что протестующие скандируют «РПК (Рабочая партия Курдистана), мученики не умирают!». По его данным, многие полицейские машины получили повреждения, на улице Фобур-Сен-Дени и бульваре Страсбург множество пожаров.

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Курды — крупнейшая нация в мире без собственного государства. Их численность, включая диаспоры, составляет около 40 млн человек. Большинство курдов — мусульмане-сунниты. Они преимущественно проживают в этнографической и исторической области Курдистан, которая ныне находится в составе четырех государств: Турции (Северный Курдистан), Ирана (Восточный Курдистан), Ирака (Южный Курдистан) и Сирии (Западный Курдистан).

Во Франции насчитывается одна из самых больших курдских общин в мире — около 240 тыс. человек.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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