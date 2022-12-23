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Неизвестный открыл стрельбу в Париже

В Париже шесть человек получили ранения при стрельбе, открытой у курдского центра
При стрельбе в центре Парижа погибли два человека, еще четверо получили ранения, стрелка задержали. По данным BFM, ему около 60 лет, он открыл огонь неподалеку от курдского центра
Фото: Guillaume Bonnefont / Global Look Press
Фото: Guillaume Bonnefont / Global Look Press

В Париже произошла стрельба, несколько человек ранены, сообщает Le Parisien. По данным BFM, два человека погибли, еще четверо ранены.

Стрелок задержан.

Стрельба произошла в 10-м округе в центре города, на улице Энгиен. Штаб полиции столицы Франции рекомендовал местным жителям избегать посещения места действия, где сейчас работают экстренные службы.

BFM пишет, что стрелявший — мужчина примерно 60 лет. Источник телеканала сообщил, что инцидент произошел на улице, неподалеку от курдского центра.

На место стрельбы выехала глава городского округа Александра Кордебард. Первый заместитель парижского мэра Эммануэль Грегуар поблагодарил полицейских за оперативные действия. Он указал, что власти города вместе с прокуратурой и полицией выясняют, «что произошло».

В середине июля стрельбу открыли в парижской кальянной на улице Попенкур в 11-м округе, один человек погиб, еще четверо получили ранения. Как писал BFM, огонь вели двое мужчин, подъехавших к заведению на машине, первыми пострадали стоявшие на террасе посетители. Одного из нападавших задержали посетители, второму удалось скрыться с места преступления.

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Париж стрельба Франция
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