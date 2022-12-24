Путин поздравил Алиева с днем рождения и обсудил конфликт с Арменией

Ильхам Алиев и Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, сообщил Кремль. Путин поздравил Алиева с днем рождения, ему исполнился 61 год.

«Были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные, в частности, с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе», — говорится в сообщении.

Пресс-служба Алиева на момент публикации не разместила сообщения о разговоре глав государств.

Алиеву также звонил президент Франции Эмманюэль Макрон. Он поднял в разговоре проблему блокировки Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах и Армению, но проходит по территории Азербайджана. Макрон призвал обеспечить свободное передвижение по этому коридору. 12 декабря его заблокировали экоактивисты из Азербайджана, сообщал МИД Армении.

Алиев заявил, что препятствий для использования «этой дороги в гражданских и гуманитарных целях нет». Активисты протестуют «против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых» и причиняемого тем самым ущерба окружающей среде, а также требуют проведения экомониторинга, пояснил президент Азербайджана.

В связи с перекрытием Лачинского коридора премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязательств по контролю за дорогой. В Кремле заявили, что миротворцы делают все возможное для обеспечения порядка и спокойствия.

Ереван на фоне эскалации отказался от участия в переговорах с Баку по заключению мирного договора, которые должны были пройти 23 декабря в Москве, сообщал российский МИД.