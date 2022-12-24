Макрон в разговоре с Алиевым высказал озабоченность в связи с напряженностью в Карабахе

Макрон в разговоре с Алиевым призвал к снижению напряженности в Карабахе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым выразил озабоченность из-за напряженности в Карабахе и ситуации в Лачинском коридоре. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент республики выразил глубокую озабоченность в связи с возобновлением напряженности на Южном Кавказе. Он призвал соблюдать соглашение о прекращении огня от 9 ноября 2020 года и разрешить свободное передвижение по Лачинскому коридору», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского президента, Алиев сказал Макрону, что ограничений перемещения по Лачинскому коридору для гражданских лиц и гуманитарных нужд нет. «Проезд санитарных автомобилей осуществляется по линии местного отделения Международного Комитета Красного Креста без необходимости в других учреждениях», — говорится в сообщении азербайджанской стороны.

Лачинский коридор — шестикилометровая трасса, которая является единственной дорогой, соединяющей Армению и Нагорный Карабах. Согласно мирному соглашению 2020 года, дорога «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации», а Баку гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору».

Дорогу в декабре перекрыли неизвестные лица из Азербайджана, которые представились экологическими активистами, они потребовали доступа на расположенные в приграничном районе рудники для «инспекции» из Азербайджана. Минобороны России позднее сообщило о переговорах с Баку о возобновлении автомобильного движения по коридору.

Власти Армении выразили недовольство деятельностью российских миротворцев, которые не смогли обеспечить беспрепятственное движение по трассе. Азербайджанские власти назвали действия «экоактивистов» закономерным результатом недовольства общества страны.