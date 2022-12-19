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Кремль заявил об обсуждении с Лукашенко новых целей военной группировки

Песков: данные, что Путин будет решать вопрос об участии Белоруссии в СВО безосновательны
Руководство России и Белоруссии в оперативном порядке вырабатывают цели совместной группировки войск, однако предположения, что Москва пытается склонить Минск к участию в военных действиях — безосновательны, говорит Песков
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

На сегодняшней встрече Владимира Путин и Александру Лукашенко у президентов будет возможность поговорить по военным вопросам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Новые цели и задачи союзной группировки войск России и Белоруссии обсуждаются лидерами в текущем режиме, сообщил он. «Это в оперативном порядке главнокомандующие и армейское руководство вырабатывают — эти цели», — сказал Песков.

Вместе с тем он подчеркнул, что сообщения о том, что Путин едет в Минск решать вопрос об участии Белоруссии в военных действиях на Украине, являются «глупыми и безосновательными».

Предположения, что Белоруссия пытается выторговать себе наиболее благоприятные условия в решении «газового вопроса» взамен на участие в военных действиях на Украине Песков назвал «теориями заговора». «Россия и Белоруссия — это союзники номер один. По газу действительно продолжаются контакты, но даже если абстрагироваться от того, что этот вопрос на повестке дня, то уже сейчас и не первый год Белоруссия имеет абсолютно льготные условия», — сказал Песков.

Материал дополняется.

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Белоруссия Дмитрий Песков Владимир Путин Александр Лукашенко
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