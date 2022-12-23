Глава МИД Чехии потребовал от России гарантий безопасности для ее соседей

Ян Липавский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Россия должна дать своим соседям «гарантии ненападения», заявил глава МИД Чехии Ян Липавский, передает Novinky со ссылкой на CTK.

«Я считаю, что прежде всего Россия должна дать гарантии безопасности своим соседям, что она не нападет на них. Важно, чтобы не произошло какого-то разделения сил без Украины, без стран Центральной Европы или Балтии», — так министр прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона. Тот накануне заявил, что важнее всего сейчас защита Украины, а гарантии безопасности для России не в приоритете и дело до них дойдет со временем. Похожее мнение в начале декабря выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

В конце прошлого года Россия подготовила проект гарантий безопасности и передала свои предложения США и НАТО. В документе предлагалось, в частности, отказаться от принятия в альянс бывших стран СССР и размещения на их территории военных баз. Однако последовавшие за инициативой переговоры результатов не дали, президент России Владимир Путин заявил, что принципиальные озабоченности Москвы проигнорировали.

24 февраля Россия начала военную операцию на Украине с целью денацификации и демилитаризации этой страны и защиты населения Донбасса. Как пояснил Путин, она стала вынужденной мерой, поскольку «риски для безопасности были такие, что другими средствами отреагировать было невозможно».

В конце февраля — марте состоялось несколько раундов переговоров с Украиной. Последняя очная встреча прошла 29 марта в Стамбуле, тогда украинская сторона предложила систему гарантий безопасности, включающую нейтральный статус страны, в форме международного договора. Требованием Москвы к гарантиям было то, чтобы они распространялись также на Россию и европейские страны, говорил глава МИД Сергей Лавров. Однако в середине апреля Киев отошел от своих предложений, в мае переговоры полностью остановились.

В начале декабря замминистра иностранных дел Сергей Рябков допустил, что Россия вернется к переговорам по гарантиям безопасности с Западом, если от него будет исходить к этому интерес. По его словам, если западные страны подтвердят, что готовы «к более здравому и сбалансированному диалогу», за Россией «дело не станет».