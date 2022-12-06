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Военная операция на Украине ,  
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Боррель предложил обеспечить гарантии безопасности Киеву, а потом Москве

Боррель предложил предоставить гарантии безопасности сначала Украине, а потом России

Решение конфликта на Украине будет достигнуто путем предоставления ей гарантий безопасности, а после этого можно говорить о гарантиях для России, заявил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель во время своего выступления в институте Жака Делора в Париже.

«Окончание конфликта должно быть осуществлено в соответствии с международным правом», — сказал Боррель. Он уточнил, что это предполагает в том числе «предоставление гарантий безопасности для Украины».

«Что касается [гарантий безопасности] для России, то об этом мы поговорим позже», — добавил глава европейской дипломатии (цитата по mediapart.fr).

В середине сентября Украина предоставила рекомендации по гарантиям безопасности. Среди них — инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, передача разведывательных данных, подготовка вооруженных сил под эгидой ЕС и НАТО. Гарантами безопасности предлагается назначить США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Турция, страны Прибалтики и ряд других государств. В документе также говорится, что гарантии должны быть предоставлены Киеву до возможного вступления в НАТО, при этом Украина не обязуется соблюдать нейтралитет или ограничивать численность армии.

В Кремле, комментируя данный документ, отметили, что он подтверждает стремление Киева вступить в НАТО, а значит, сохраняется главная угроза для России.

Россия также направляла свои проекты договора о гарантиях безопасности США и НАТО в декабре 2021 года. Москва требовала нерасширения альянса на восток, в том числе отказа от принятия в его состав бывших республик СССР и отказа от размещения военных баз США на постсоветском пространстве. В январе Россия провела серию переговоров со странами Запада, но сторонам не удалось достичь соглашения. 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине.

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Теги
Жозеп Боррель Евросоюз гарантии безопасности Украина
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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