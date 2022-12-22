Макрон заявил, что гарантии безопасности для России «не в приоритете»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
МИД увидел в стратегии Японии «беспрецедентное наращивание» военной мощи Политика, 15:12
Много правок и 300 часов на отчеты: особенности работы с госзаказчиками Pro, 15:10
Чемпион Игр раскритиковал допуск мужчин-синхронистов к Олимпиаде в Париже Спорт, 15:09
Регулятор фондового рынка США признал токен биржи FTX ценной бумагой Крипто, 15:01
Как обмануть систему распознавания лиц РБК и Ростелеком, 14:58
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:55
Сборная Польши не стала продлевать контракт с тренером после ЧМ в Катаре Спорт, 14:55
Действительно полезный подарок
Интенсивы РБК Pro — возможность освоить востребованный навык за неделю
Подарить интенсив
«Призрачную карту» банка «Открытие» назвали одной из лучших на рынке Пресс-релиз, 14:47
Москва заявила об отказе Еревана от встречи по мирному договору с Баку Политика, 14:46
Балицкий назвал крепкой линию обороны Запорожской области от ВСУ Политика, 14:40
Сборную России не пустили на чемпионат мира по хоккею с мячом в 2023 году Спорт, 14:37
Почему многие проекты по цифровизации складов терпят неудачу Pro, 14:36
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 14:35
Новым главой «Открытия» станет бывший заместитель Набиуллиной Финансы, 14:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Макрон заявил, что гарантии безопасности для России «не в приоритете»

Макрон: основной приоритет сейчас — защита Украины, а не гарантии безопасности для России
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Основной приоритет для Франции — это защита Украины, а не гарантии безопасности для России, заявил президент Эмманюэль Макрон в интервью Le Monde.

Отвечая на вопрос о пункте о гарантиях безопасности в потенциальном мирном договоре между Москвой и Киевом, он сказал: «Это не в приоритете. Это одна из тех вещей, которые придут со временем».

По мнению Макрона, Россия сейчас не готова к перемирию. «То, о чем Россия просила с самого начала, — это капитуляция, а не мир», — считает французский лидер. Париж же придерживается «стратегии абсолютной защиты Украины, победы Украины», подчеркнул он.

В конце прошлого года Россия подготовила проект гарантий безопасности и передала свои предложения США и НАТО. В документе предлагалось, в частности, отказаться от принятия в альянс бывших стран СССР и размещения на их территории военных баз. Последовавшие переговоры о гарантиях с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом конкретных результатов не дали. 24 февраля Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию.

В начале конфликта делегации России и Украины вели переговоры, но весной они были заморожены. Москва призывает Киев к диалогу, но президент Украины Владимир Зеленский считает, что российская сторона хочет не мира, а «краткосрочного перемирия», «передышки», чтобы восстановить силы.

Зеленский выдвинул условия для возобновления переговоров: «уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, <...> наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», а также отвод российских войск к границам Украины 1991 года. МИД России называл такие требования нереалистичными.

Читайте на РБК Pro
Как научить менеджеров по продажам увеличивать средний чек и число сделок
Может ли криптобиржа Binance последовать на дно вслед за FTX
Ошибка нерезидента: как российские компании запрещают работу из-за рубежа
Как в «Крике» Мунка: пять трендов дизайна 2022 года

Россия в свою очередь настаивает на гарантиях безопасности для себя. В числе требований Москвы — «демилитаризация и денацификация» Украины, ее отказ от вступления в НАТО и признание «территориальных реалий».

Макрон в начале декабря предложил подумать о новой архитектуре безопасности после завершения военных действий на Украине. «Мы также должны подготовиться к нему: что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол переговоров», — отметил он.

Замглавы МИДа Сергей Рябков после этого заявил, что Россия готова вернуться к диалогу о безопасности с Западом при его заинтересованности и готовности к «более здравому и сбалансированному с точки зрения интересов» обсуждению. В то же время верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что о гарантиях для России можно будет поговорить позже, а окончание конфликта подразумевает прежде всего предоставление гарантий Украине.

Теги
Персоны
Эмманюэль Макрон Украина гарантии безопасности

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Материалы по теме
Боррель предложил обеспечить гарантии безопасности Киеву, а потом Москве
Политика
Песков связал нежелание США дать России гарантии и падение ракет в Польше
Политика
Путин заслушал доклад о ходе спецоперации на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter