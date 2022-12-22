Макрон заявил, что гарантии безопасности для России «не в приоритете»

Эмманюэль Макрон (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Основной приоритет для Франции — это защита Украины, а не гарантии безопасности для России, заявил президент Эмманюэль Макрон в интервью Le Monde.

Отвечая на вопрос о пункте о гарантиях безопасности в потенциальном мирном договоре между Москвой и Киевом, он сказал: «Это не в приоритете. Это одна из тех вещей, которые придут со временем».

По мнению Макрона, Россия сейчас не готова к перемирию. «То, о чем Россия просила с самого начала, — это капитуляция, а не мир», — считает французский лидер. Париж же придерживается «стратегии абсолютной защиты Украины, победы Украины», подчеркнул он.

В конце прошлого года Россия подготовила проект гарантий безопасности и передала свои предложения США и НАТО. В документе предлагалось, в частности, отказаться от принятия в альянс бывших стран СССР и размещения на их территории военных баз. Последовавшие переговоры о гарантиях с Вашингтоном и Североатлантическим альянсом конкретных результатов не дали. 24 февраля Россия начала проводить на Украине специальную военную операцию.

В начале конфликта делегации России и Украины вели переговоры, но весной они были заморожены. Москва призывает Киев к диалогу, но президент Украины Владимир Зеленский считает, что российская сторона хочет не мира, а «краткосрочного перемирия», «передышки», чтобы восстановить силы.

Зеленский выдвинул условия для возобновления переговоров: «уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, <...> наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится», а также отвод российских войск к границам Украины 1991 года. МИД России называл такие требования нереалистичными.

Россия в свою очередь настаивает на гарантиях безопасности для себя. В числе требований Москвы — «демилитаризация и денацификация» Украины, ее отказ от вступления в НАТО и признание «территориальных реалий».

Макрон в начале декабря предложил подумать о новой архитектуре безопасности после завершения военных действий на Украине. «Мы также должны подготовиться к нему: что мы готовы сделать, как мы защитим наших союзников и государства-члены, давая при этом гарантии собственной безопасности России в тот день, когда она вернется за стол переговоров», — отметил он.

Замглавы МИДа Сергей Рябков после этого заявил, что Россия готова вернуться к диалогу о безопасности с Западом при его заинтересованности и готовности к «более здравому и сбалансированному с точки зрения интересов» обсуждению. В то же время верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что о гарантиях для России можно будет поговорить позже, а окончание конфликта подразумевает прежде всего предоставление гарантий Украине.