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МИД перечислил условия для старта переговоров о гарантиях безопасности

МИД: обсуждения гарантий безопасности не будет, пока на Украине есть инструкторы НАТО
Год назад Россия предложила США и НАТО проект гарантий безопасности, но в итоге их обсуждение не привело к какому-либо результату. Для возвращения к переговорам российский МИД счел необходимым соблюдение трех условий
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Переговоры о гарантиях безопасности в контексте отношений с Украиной и Западом не начнутся, пока не будет соблюден ряд условий, заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев.

По его словам, для старта такого обсуждения необходимо:

  • прекращение поставок оружия Киеву и его финансирования;
  • вывод с территории Украины западных военных, наемников и инструкторов;
  • признание определенных Россией «реалий на земле».

Без этого «преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евроатлантике», сказал дипломат.

Дарчиев отметил, что Москва предлагала проект гарантий безопасности США и НАТО, но в ответ получила «категорическое высокомерное нет». Речь идет о предложениях, сделанных Россией год назад. Переговоры о них в начале года не привели к какому-либо результату.

«Как сейчас выясняется, под прикрытием сладкоголосых заверений в отсутствии агрессивных намерений Запада и приверженности минским соглашениям перевооружались ВСУ и концентрировались силы для захвата и уничтожения Донбасса. <...> В этих условиях доверия к США и коллективному Западу у нас нет», — отметил дипломат.

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В предложенных Москвой год назад проектах о гарантиях безопасности говорилось о необходимости исключить расширение НАТО в восточном направлении, об ограничении размещения военных баз и вооружений, в частности в Европе и странах бывшего СССР.

В феврале стал известен ответ НАТО и США на российские предложения: они будут продолжать политику открытых дверей альянса, но готовы вести переговоры по некоторым пунктам предложений России. Москва не сочла ответ «конструктивным».

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