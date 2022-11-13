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Военная операция на Украине ,  
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«РИА Новости» назвали «Калашников» координатором поставок экипировки в ВС

РИА Новости: «Калашников» назначили руководить поставками боевой экипировки в армию

Концерн «Калашников» назначен главным предприятием-координатором поставок боевой экипировки в российскую армию, в том числе и для мобилизованных. Об этом пишет агентство «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, Минпромторг назначил концерн координатором по поставкам элементов боевой экипировки. Теперь «Калашникову» должны отчитываться на регулярной основе те предприятия, которые участвуют в кооперации по поставкам элементов боевой экипировки военным.

Решение принято правительством для обеспечения Минобороны боевой экипировкой в условиях, когда оборонно-промышленный комплекс и вся система гособоронзаказа сталкивается с «беспрецедентными вызовами, связанными со специальной военной операцией и обеспечением всем необходимым мобилизованных».

Ранее концерн «Калашников» сообщил, что начал поставлять в армию новые снайперские винтовки Чукавина (СВЧ) и разведывательные и ударные беспилотники.

В середине октября президент России Владимир Путин своим указом создал координационный совет по обеспечению потребностей российской армии. В него вошли 19 человек, в том числе глава правительства Михаил Мишустин (глава совета), вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Решетников, глава Минобороны Сергей Шойгу и главы других силовых ведомств.

Одним из первых поручений Мишустина стала подготовка предложений об уточнении гособоронзаказа. Он говорил о том, что под каждую номенклатуру и предприятие-изготовителя будут составлены планы-графики.

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