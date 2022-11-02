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В «Калашникове» сообщили о поставках дронов в армию

В «Калашникове» сообщили о поставках в армию разведывательных и ударных дронов
Барражирующий дрон-камикадзе &laquo;ZALA Ланцет&raquo;&nbsp;на стенде концерна &laquo;Калашников&raquo;
Барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет» на стенде концерна «Калашников» (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Концерн «Калашников» поставляет Минобороны России разведывательные и ударные беспилотники, сообщил ТАСС президент группы компаний Алан Лушников.

«Мы не объявляли, но мы уже делаем и поставляем коптеры в армию. Самого разного назначения — как разведывательные, так и ударные», — сказал Лушников.

Компания также планирует увеличить объемы производства на 2023 год по всей линейке продукции. «Я напомню: это и стрелковое оружие, и высокоточное оружие — ракеты, и артиллерийские снаряды, это и беспилотные летательные средства, — по всем направлениям идет рост», — уточнил президент концерна.

Фото:Инна Сидоркова / РБК Фото:Инна Сидоркова / РБК Фото:Инна Сидоркова / РБК

В августе дочерняя компания «Калашникова» ZALA aero показала серийный образец беспилотного квадрокоптера ZALA 421-24. Дрон обладает малой акустической и визуальной заметностью и устойчив при работе в условиях подавления средствами РЭБ (радиоэлектронная борьба). Он может находиться в полете более 30 минут на высоте до 1500 м и со скоростью до 30 км/ч. Представитель компании ZALA aero сообщил, что беспилотник уже прошел испытания.

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