В «Калашникове» сообщили о поставках в армию разведывательных и ударных дронов

В «Калашникове» сообщили о поставках дронов в армию

Барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет» на стенде концерна «Калашников» (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Концерн «Калашников» поставляет Минобороны России разведывательные и ударные беспилотники, сообщил ТАСС президент группы компаний Алан Лушников.

«Мы не объявляли, но мы уже делаем и поставляем коптеры в армию. Самого разного назначения — как разведывательные, так и ударные», — сказал Лушников.

Компания также планирует увеличить объемы производства на 2023 год по всей линейке продукции. «Я напомню: это и стрелковое оружие, и высокоточное оружие — ракеты, и артиллерийские снаряды, это и беспилотные летательные средства, — по всем направлениям идет рост», — уточнил президент концерна.

В августе дочерняя компания «Калашникова» ZALA aero показала серийный образец беспилотного квадрокоптера ZALA 421-24. Дрон обладает малой акустической и визуальной заметностью и устойчив при работе в условиях подавления средствами РЭБ (радиоэлектронная борьба). Он может находиться в полете более 30 минут на высоте до 1500 м и со скоростью до 30 км/ч. Представитель компании ZALA aero сообщил, что беспилотник уже прошел испытания.