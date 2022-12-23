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Марочко заявил об установке ВСУ постов ПВО на крышах домов в Артемовске

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ ставят ПВО на крышах жилых домов Артемовска
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Украинские военные оборудуют посты противовоздушной обороны (ПВО) на крышах жилых домов в Артемовске (украинская сторона называет город Бахмутом), сообщил «РИА Новости» офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, в подвалах ВСУ разворачивают дополнительные полевые госпитали. Украинским военным в городе также подвозят продовольствие и боеприпасы, утверждает Марочко.

Ссылаясь на данные разведки, он добавил, что инженерные подразделения украинских войск активно перебрасываются на краснолиманское направление. В составе подразделений есть бронированные и самоходные установки разминирования, инженерные машины разграждения, а также многоцелевые легкобронированные тягачи, отметил Марочко.

Накануне офицер Народной милиции сообщил о переброске в район Артемовска спецподразделений ВСУ. По словам Марочко, украинские войска готовятся к боям в городе, возводят фортификационные сооружения, создают укрепрайоны и роют траншеи.

Артемовск находится в северной части ДНР, к северу от Горловки. Министерство обороны России и власти ДНР с начала декабря докладывают об успешном наступлении в районе города.

Президент Украины Владимир Зеленский называл направление Артемовска одним из «самых горячих и болезненных» для ВСУ. 20 декабря он посетил город и встретился с украинскими военными на передовой.

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Марочко заявил об установке ВСУ постов ПВО на крышах домов в Артемовске
Марочко заявил об установке ВСУ постов ПВО на крышах домов в Артемовске

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ЛНР Андрей Марочко ВСУ Артемовск

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политик, президент Украины

25 января 1978 года
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