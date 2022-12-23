Дипломат заявил о сверхприбыли ВПК США за счет конфликта на Украине

Военно-промышленный комплекс (ВПК) США получает прибыль за счет конфликта на Украине, заявил директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

«В конце концов американский ВПК извлекает сверхприбыли, а политический класс, при всей ожесточенности внутривидовой борьбы, солидарен в том, что «война до последнего украинца» — выгодная инвестиция в безопасность Америки», — считает он.

США еще до начала спецоперации на Украине начали поставки ей вооружений. В Пентагоне указывали, что с августа прошлого года из запасов министерства уже совершено около 30 изъятий в пользу Украины.

В ноябре ведомство сообщило, что ускорит процесс приобретения вооружений и выполнение контрактов, необходимых для пополнения запасов оружия, которые были истощены поставками Киеву. В Пентагоне отметили, что темпы сокращения запасов оружия в армии США превышают контрольные показатели на 15%.



21 декабря Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму в размере до $1 млрд. Госсекретарь Энтони Блинкен уточнил, что эти средства пойдут на «укрепление противовоздушной обороны» Украины, в том числе на закупку систем ПВО Patriot. Дополнительно должны выделить $850 млн на «помощь в области безопасности».



Россия осуждает поставки оружия Украине Западом. Кремль отмечал, что такие поставки не помешают Москве достичь целей спецоперации, но принесут «больше страданий Украине».