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Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало о недовольстве в ЕС из-за выгоды США за счет Украины

Politico: в Евросоюзе считают, что США «наживаются» на конфликте на Украине
Европейские чиновники считают, что США «больше всего выигрывают» от боевых действий на Украине за счет продажи энергоресурсов по завышенным ценам. Макрон ранее обвинил Вашингтон в «двойных стандартах» в энергетической политике
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Высокопоставленные европейские чиновники недовольны действиями администрации президента США Джо Байдена в условиях боевых действий на Украине и обвиняют Вашингтон в том, что он «наживается» на продолжающемся конфликте, пишет издание Politico.

Один из чиновников в разговоре с изданием назвал США «страной, которая больше всего выигрывает» от боевых действий за счет продажи оружия и газа по более высоким ценам. США — крупнейший поставщик военной помощи Украине, ее объемы с начала российской военной операции превысили $15,2 млрд, отмечает Politico. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что ЕС выделил на эти цели €8 млрд.

Недовольство в ЕС вызвали экологические субсидии и налоги, введенные Байденом. В Брюсселе считают, что они угрожают европейской торговле и промышленности. По словам одного из собеседников, «двойной удар» в виде действий США и высоких цен на энергоносители рискует настроить общественное мнение против Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства (ТТИП) между США и ЕС.

Пытаясь уменьшить зависимость от российских энергоресурсов, страны ЕС закупают газ у США, но в четыре раза дороже, чем он стоит в Америке, отмечает Politico. Президент Франции Эмманюэль Макрон из-за этого в октябре обвинил США в «двойных стандартах» в энергетической политике. Министр экономики Германии, в свою очередь, призвал Вашингтон проявить «больше солидарности» и помочь снизить затраты на энергию.

Как пишет Politico, лидеры стран ЕС обсудили с Байденом высокие цены на газ в США на саммите G20 на Бали на прошлой неделе. Американский президент, по словам источника издания, «казалось, просто не знал» об этой проблеме.

В августе Байден подписал закон о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов, льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США. Документ выделяет около $370 млрд на программы в области энергетической безопасности и борьбы с изменением климата. Еще одно ключевое положение закона — снижение стоимости рецептурных лекарств и медицинских страховок, на эти цели будет выделено $64 млрд. Он вступает в силу 1 января. Как сообщала Politico, в ЕС считают, что закон может навредить Брюсселю, поскольку «побудит компании перевести инвестиции из Европы и будет поощрять клиентов покупать американское».

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Макрон на этом фоне призвал страны ЕС в ответ на действия США принять закон «покупай европейское». По данным Bloomberg, против предложения выступает канцлер Германии Олаф Шольц, так как оно может вызвать «новую трансатлантическую торговую войну». В то же время власти Германии надеются, что администрация Байдена согласится скорректировать акт о снижении инфляции.

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Евросоюз США Украина Военная операция на Украине
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