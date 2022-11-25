Politico узнало о недовольстве в ЕС из-за выгоды США за счет Украины

Европейские чиновники считают, что США «больше всего выигрывают» от боевых действий на Украине за счет продажи энергоресурсов по завышенным ценам. Макрон ранее обвинил Вашингтон в «двойных стандартах» в энергетической политике

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Высокопоставленные европейские чиновники недовольны действиями администрации президента США Джо Байдена в условиях боевых действий на Украине и обвиняют Вашингтон в том, что он «наживается» на продолжающемся конфликте, пишет издание Politico.

Один из чиновников в разговоре с изданием назвал США «страной, которая больше всего выигрывает» от боевых действий за счет продажи оружия и газа по более высоким ценам. США — крупнейший поставщик военной помощи Украине, ее объемы с начала российской военной операции превысили $15,2 млрд, отмечает Politico. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что ЕС выделил на эти цели €8 млрд.

Недовольство в ЕС вызвали экологические субсидии и налоги, введенные Байденом. В Брюсселе считают, что они угрожают европейской торговле и промышленности. По словам одного из собеседников, «двойной удар» в виде действий США и высоких цен на энергоносители рискует настроить общественное мнение против Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства (ТТИП) между США и ЕС.

Пытаясь уменьшить зависимость от российских энергоресурсов, страны ЕС закупают газ у США, но в четыре раза дороже, чем он стоит в Америке, отмечает Politico. Президент Франции Эмманюэль Макрон из-за этого в октябре обвинил США в «двойных стандартах» в энергетической политике. Министр экономики Германии, в свою очередь, призвал Вашингтон проявить «больше солидарности» и помочь снизить затраты на энергию.

Как пишет Politico, лидеры стран ЕС обсудили с Байденом высокие цены на газ в США на саммите G20 на Бали на прошлой неделе. Американский президент, по словам источника издания, «казалось, просто не знал» об этой проблеме.

В августе Байден подписал закон о сокращении инфляции, который предусматривает снижение налогов, льготы в сфере энергообеспечения предприятий, открывающихся на территории США. Документ выделяет около $370 млрд на программы в области энергетической безопасности и борьбы с изменением климата. Еще одно ключевое положение закона — снижение стоимости рецептурных лекарств и медицинских страховок, на эти цели будет выделено $64 млрд. Он вступает в силу 1 января. Как сообщала Politico, в ЕС считают, что закон может навредить Брюсселю, поскольку «побудит компании перевести инвестиции из Европы и будет поощрять клиентов покупать американское».

Макрон на этом фоне призвал страны ЕС в ответ на действия США принять закон «покупай европейское». По данным Bloomberg, против предложения выступает канцлер Германии Олаф Шольц, так как оно может вызвать «новую трансатлантическую торговую войну». В то же время власти Германии надеются, что администрация Байдена согласится скорректировать акт о снижении инфляции.