Маск пообещал разобраться с блокировкой твита с критикой конгресса США

Владелец Twitter Илон Маск заявил, что разбирается с блокировкой твита одного из пользователей соцсети, в котором была выражена критика в адрес конгресса США из-за флага Украины во время выступления в законодательном органе президента страны Владимира Зеленского.

«Хотелось бы, чтобы у нас были лидеры, которые ставили бы нашу страну на первое место», — написал в заблокированном твите пользователь под ником ALX и прикрепил к нему фотографию, на которой вице-президент США Камала Харрис и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси держат флаг Украины за спиной выступающего с трибуны Зеленского. Пользователь также выложил скрин, в котором Twitter объяснил блокировку поста нарушением правил соцсети.

Маск в ответ на это написал, что твит не нарушает правила и пообещал разобраться в данном вопросе.

В аккаунте ALX говорится, что его блокировали в 2020 году, профиль был восстановлен после прихода в Twitter Маска.

В середине декабря Twitter заблокировал аккаунты нескольких американских журналистов из газет The Washington Post (WP), The New York Times, телеканала CNN и других СМИ. WP связала блокировку с тем, что эти корреспонденты освещали историю с программистом Джеком Суини.

Он публиковал в своем аккаунте информацию о перемещении самолета Маска. Владелец соцсети подал на него в суд, сообщив, что сделал это после того, как в Лос-Анджелесе некий «сумасшедший сталкер» преследовал машину его сына. Суини отрицал причастность к этому.

Маск в своем Twitter предупредил, что записи, содержащие сведения о текущем местоположении кого-либо, соцсеть будет блокировать, поскольку «это является нарушением физической безопасности».

В ЕС и ООН негативно отнеслись к действиям соцсети в адрес журналистов. Маск позднее сообщил, что их аккаунты будут разблокированы.