ООН назвала «опасным прецедентом» блокировку журналистов в Twitter

ООН выразила беспокойство из-за действий социальной сети Twitter по блокировке аккаунтов некоторых журналистов, сообщает Reuters.

«Это действие создает опасный прецедент в то время, когда журналисты во всем мире сталкиваются с цензурой, физическими угрозами и более худшим», — сказал пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

16 декабря стало известно, что Twitter заблокировал аккаунты десятков журналистов ведущих американских СМИ — газет The Washington Post (WP) и The New York Times, телеканала CNN, портала Substack и других.

На ситуацию также обратили внимание в ЕС. Заместитель главы Еврокомиссии Вера Юрова отметила, что в отношении владельца соцсети Илона Маска могут быть введены «санкции», если он переступит красные линии европейского законодательства о свободе СМИ.

WP предположила, что блокировка связана с тем, что, вероятно, каждый из заблокированных журналистов освещал историю с программистом Джеком Суини, который публиковал информацию о перемещении самолета владельца Twitter Илона Маска в аккаунте @ElonJet.

Предприниматель подал в суд на Суини. Маск сообщил, что сделал этого после того, как в Лос-Анджелесе некий «сумасшедший сталкер» преследовал машину его сына. Суини говорил, что не имел к этому отношения.

Маск в своем Twitter предупредил, что записи, содержащие информацию о текущем местоположении кого-либо, соцсеть будет блокировать, поскольку «это является нарушением физической безопасности». Предприниматель уточнил, что «к «журналистам» применяются те же правила доксинга (это поиск и публикация конфиденциальных данных человека без его согласия. — РБК), что и ко всем остальным».

Позднее владелец соцсети опубликовал твит, в котором написал, что его «вдохновляет видеть вновь обретенную любовь прессы к свободе слова».