Появилось видео с последствиями обстрела гостиницы в Донецке, где ранили Рогозина

Появилось видео из гостиницы в Донецке, где обстреляли Рогозина

На окраине Донецка подверглась обстрелу гостиница, где проживал бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он получил ранение в спину, и его госпитализировали

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В результате обстрела также были ранены председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и его сопровождающие. По словам Рогозина, «кто-то слил информацию», и около 20:00 произошло несколько высокоточных попаданий в гостиницу, где они находились.