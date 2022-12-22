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Появилось видео из гостиницы в Донецке, где обстреляли Рогозина

Появилось видео с последствиями обстрела гостиницы в Донецке, где ранили Рогозина
На окраине Донецка подверглась обстрелу гостиница, где проживал бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он получил ранение в спину, и его госпитализировали

Появилось видео из гостиницы в Донецке, где обстреляли Рогозина
Video

В результате обстрела также были ранены председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и его сопровождающие. По словам Рогозина, «кто-то слил информацию», и около 20:00 произошло несколько высокоточных попаданий в гостиницу, где они находились.

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Военная операция на Украине Дмитрий Рогозин обстрел Донецк видео
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