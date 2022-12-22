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Антонов пообещал не дать «замести под ковер» правду о «Северных потоках»

Посольство России заявило, что не позволит «замести под ковер» правду о ЧП с газопроводами

Россия не позволит «замести под ковер правду» о взрывах на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и продолжит требовать прозрачного расследования, следует из заявления российского посольства в США.

Так в диппредставительстве прокомментировали статью The Washington Post, в которой говорится, что у разведки США и ЕС нет данных о причастности России ко взрывам на газопроводах. Материал газеты основывается на словах 24 собеседников из числа американских и европейских дипломатов и представителей разведывательных служб.

«Надо полагать, что результат изысканий репортеров не слишком удобен для любителей при любом удобном случае демонизировать Россию. После трех месяцев сбора данных, к разочарованию наших недоброжелателей, никаких доказательств пресловутой российской причастности не найдено. На этом фоне тотальное безмолвие администрации весьма красноречиво», — заявили в посольстве.

Там также назвали очевидным ответ на вопрос, кто может быть «конечным бенефициаром выведения из строя трубопроводов и продажи альтернативных энергоресурсов».

«Подчеркиваем, что наша страна не позволит «замести под ковер» неудобную правду о произошедшем на «Северных потоках», будет и далее настаивать на всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием», — добавили в посольстве.

Авария на «Северных потоках» произошла в конце сентября — повреждения получили обе нитки Nord Stream 1 и одна нитка газопровода Nord Stream 2. Поврежденные участки газопровода пролегают в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Правоохранительные органы Дании, Швеции и Германии ведут расследование.

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Президент России Владимир Путин обвинял в произошедшем «англосаксов». По его словам, им выгодно «уничтожение общеевропейской энергетической инфраструктуры». При этом в Совбезе говорили, что у них пока нет данных о причастности Запада ко взрывам, но сочли, что Вашингтон был основным выгодополучателем произошедшего. США эти обвинения отвергли, указав, что хотели не допустить ввода «Северного потока-2» в эксплуатацию, а не уничтожить его.

Политики в США и ЕС, в свою очередь, обвиняли в причастности к произошедшему Россию. Немецкие следователи не смогли установить причастных ко взрывам, однако исходят из того, что за ними стоит Россия, писала The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц, знакомых с ходом расследования. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила, что в этом, «похоже», виновата Россия. «Маловероятно, чтобы эти инциденты были совпадением», — сказала она.

Теги
посольство России в США Северный поток газопровод Северный поток-2
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