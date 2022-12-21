Псаки объяснила визит Зеленского в США снижением поддержки Украины

Джен Псаки (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Визит украинского президента Владимира Зеленского в США обусловлен снижением поддержки Украины в Соединенных Штатах, заявила бывший пресс-секретарь Белого дома, ведущая канала MSNBC Джен Псаки.

«Он не совершил бы эту поездку, если бы поддержка в США не уменьшалась», — написала она в Twitter. По ее словам, это «рекламная акция» для конгресса и общественности.

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