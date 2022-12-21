Reuters и CNN узнали о планах Зеленского посетить Вашингтон 21 декабря

Президент Украины Зеленский планирует обсудить с американским лидером Байденом новый пакет военной помощи, который будет включать ракетные системы Patriot, сообщил телеканал CNN

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Белый дом и Капитолий в Вашингтоне 21 декабря, однако планы могут измениться из соображений безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, а также агентство Axios.

По данным CNN, Зеленский планирует встретиться с Байденом для обсуждения нового пакета военной помощи, который будет включать ракетные системы Patriot. В ходе потенциального визита в Вашингтон он также может обратиться к Конгрессу.

Белый дом отказался комментировать информацию о потенциальном визите Зеленского. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси не подтвердила сообщения, что президент Украины приедет в Капитолий 21 декабря.

«Мы пока не знаем. Мы просто не знаем», — сказала она. На вопрос CNN, было ли ему сделано приглашение, она ответила: «Нет. Нет, пока мы не узнаем, сможет ли он приехать».

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