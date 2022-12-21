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Белый дом назвал визит Зеленского в Вашингтон «посланием Путину»

Белый дом: визит Зеленского в Вашингтон — это послание Путину
В Белом доме уверяют, что выступление Зеленского в конгрессе не будет попыткой убедить республиканцев в необходимости помощи Украине. Ранее партия выступала за аудит выделяемых Киеву средств
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Getty Images)

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон 21 декабря будет сигналом Владимиру Путину о том, что США продолжат поддерживать Украину, сообщил представитель Белого дома.

По его словам, выступление Зеленского в конгрессе США будет приурочено к выделению нового пакета военной помощи. Отвечая на вопрос, не является выступление украинского президента в конгрессе попыткой убедить республиканцев в необходимости продолжить выделение средств на помощь Киеву, представитель администрации Байдена подчеркнул, что оно несет более глубокий смысл.

«Речь не идет о послании для конкретной политической партии. Речь идет о том, чтобы отправить послание Путину и миру о том, что Америка будет рядом с Украиной столько, сколько потребуется. И президент Путин сильно просчитался в начале этого конфликта, когда предположил, что украинский народ уступит, а НАТО распадется. Он ошибался по обоим этим пунктам. Он по-прежнему ошибается насчет нашей выносливости. И это то, что продемонстрирует этот визит», — сказал чиновник.

В октябре телеканал NBC узнал о планах США выделить Украине около $50 млрд поддержки в 2023 году, соответствующий законопроект должен быть принят к январю следующего года конгрессом. Однако конгрессмены не единогласны в поддержке таких мер — с их критикой выступали члены республиканской партии, которая по итогам выборов в ноябре завоевала лидерство в Палате представителей. Лидер республиканцев в палате представителей, Кевин Маккарти предупреждал, что его однопартийцы «не собираются выписывать Украине карт-бланш».

После выборов, в середине ноября, республиканцы из числа членов палаты представителей внесли законопроект об аудите средств, выделяемых США на поддержку Украины. Парламентарии требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине согласовывались заранее. Это касается военной, гражданской и финансовой помощи. Представитель партии Майкл Маккол сказал, что в вопросе поставок необходимо больше «контроля и подотчетности», но исключил отказ США от помощи Украине. По его словам, речь может идти о том, чтобы переложить часть бремени по поддержке Украины на союзников по НАТО.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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