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Белый дом назвал цели визита Зеленского в Вашингтон

Белый дом подтвердил визит Зеленского в США и назвал его знаком поддержки для Украины
Визит украинского президента в Вашингтон пройдет на фоне выделения Украине нового пакета военной помощи, который будет включать высокоточное оружие и ЗРК Patriot
Фото: Sarah Silbiger / Getty Images
Фото: Sarah Silbiger / Getty Images

Белый дом подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон, сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации президента США. Президент Украины обратится к конгрессу и проведет совместную пресс-конференцию с Джо Байденом.

Поездка Зеленского в США состоится по приглашению американского президента, уточнил представитель Белого дома.

Этот визит должен подтвердить продолжение поддержки Киева со стороны Вашингтона. «Визит Зеленского подчеркивает твердую приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины на протяжении всего времени, в том числе путем предоставления экономической, гуманитарной и военной помощи», — сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Выступление Зеленского в конгрессе, по ее словам, должно продемонстрировать единство демократов и республиканцев в поддержке Киева.

Зеленский также официально подтвердил визит в США в своем Twitter. «На пути в США для укрепления устойчивости и обороноспособности», — написал он.

Ранее Associated Press и CNN сообщили, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи в размере $1,8 млрд, в который впервые будут включены ЗРК Patriot и высокоточные управляемые ракеты для истребителей. По данным CNN, сроки поставок комплексов Patriot пока не ясны, поскольку американским военным придется обучать украинских военных их использованию. Это может занять несколько недель. Ожидается, что обучение пройдет на полигоне «Графенвёр» в Германии. Вашингтон намерен также передать киевским властям управляемые авиационные бомбы JDAM.

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