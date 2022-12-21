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Кремль заявил, что не ждет позитивных сдвигов от визита Зеленского в США

Песков: Кремль не ждет позитивных изменений в позиции Киева после визита Зеленского в США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В Кремле не ожидают позитивных изменений в позиции Киева по переговорному процессу с Россией после визита президента Украины Владимира Зеленского в США, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

В ответ на уточняющий вопрос Песков выразил сомнение, что позиция Киева «изменится в сторону переговорного процесса». «Не думаю», — сказал пресс-секретарь.

«Продолжаются поставки вооружений. Расширяется номенклатура поставляемых вооружений. Все это, безусловно, ведет к усугублению конфликта и, собственно, не сулит ничего хорошего Украине», — ответил Песков на вопрос, стоит ли ожидать эскалации конфликта.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко ранее также заявила, что не видит предпосылок для переговоров с Украиной. По ее мнению, во время визита Зеленского в США его не будут призывать начать разговор с Россией. «Будут обсуждаться новые поставки вооружений, растущий бюджет на военную поддержку Украины, что само по себе также не создает предпосылок для начала переговоров», — отметила она.

Зеленский отправился в Вашингтон на встречу с президентом США Джо Байденом 21 декабря, сообщал CNN со ссылкой на два источника. По данным телеканала, они будут обсуждать новый пакет военной помощи, включающий зенитно-ракетные комплексы Patriot.

«Визит Зеленского подчеркивает твердую приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины на протяжении всего времени, в том числе путем предоставления экономической, гуманитарной и военной помощи», — заявили в Белом доме. Сам украинский президент написал, что едет в США «для укрепления устойчивости и обороноспособности».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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