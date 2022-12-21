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Шойгу сообщил о начале развертывания межконтинентальных ракет «Сармат»

Глава Минобороны Шойгу: в России начались работы по развертыванию ракет «Сармат»
Комплекс &laquo;Сармат&raquo;
Комплекс «Сармат» (Фото: Минобороны РФ)

В России началось развертывание межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства. Трансляцию вел РБК.

«Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса «Сармат» в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию», — сообщил он.

Выступая на том же мероприятии, президент Владимир Путин отметил, что ракеты «Сармат» поступят на вооружение в ближайшее время.

«Сармат» — комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой, ее вес превышает 200 т. Дальность стрельбы — 18 тыс. км. Ракета имеет короткий активный участок полета, это усложняет процесс ее перехвата средствами противовоздушной обороны.

О разработке «Сармата» впервые рассказал президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Он назвал ракету уникальным оружием, которое сможет обеспечить безопасность России от внешних угроз, а также заявил, что аналогов «в мире нет и еще долго не будет».

Ракету собирались поставить на вооружение в 2021 году, однако позже сроки были сдвинуты на конец 2022 года. В июне 2022-го Путин заявил, что первый ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в российской армии к концу года. Впервые Минобороны России объявило об успешном пуске ракеты в апреле этого года.

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Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России генерал-полковник Сергей Каракаев уточнял, что «Сармат» сможет летать через Северный и Южный полюсы и по другим траекториям, в том числе возможен вывод ракеты в космическое пространство. Он отмечал, что в ближайшие десятилетия «вряд ли возможно» создать средства для перехвата российской ракеты.

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Сергей Шойгу Сармат Минобороны

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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