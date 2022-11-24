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Разработчик «Сармата» назвал ракету «надежным щитом» России на 50 лет

Разработчик «Сармата» заявил, что ракета будет обеспечивать безопасность России на 50 лет

Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил России в ближайшие 50 лет, заявил генеральный директор и конструктор Государственного ракетного центра им. В.П. Макеева (разработчик ракеты) Владимир Дегтярь в интервью «Российской газете».

«Созданный кооперацией предприятий во главе с Государственным ракетным центром, «Сармат» в ближайшие 40-50 лет будет укреплять боевой потенциал Вооруженных сил, надежно обеспечивать безопасность России от внешних угроз. И в сегодняшних геополитических условиях это наш надежный щит, главный фактор ядерного сдерживания и гарантия сохранения мира», — сказал Дегтярь.

По его словам, ракетный комплекс уже запущен в серийное производство и обеспечен необходимыми материалами и производственным оборудованием.

Первый пуск ракеты прошел 20 апреля этого года с космодрома Плесецк в Архангельской области, задачи пуска были выполнены в полном объеме, добавил Дегтярь.

«Сармат» — комплекс с тяжелой межконтинентальной ракетой, ее вес превышает 200 т. Дальность стрельбы — 18 тыс. км. Ракета имеет короткий активный участок полета, это усложняет процесс ее перехвата средствами противовоздушной обороны.

О разработке «Сармата» впервые рассказал президент России Владимир Путин в 2018 году. Он назвал ракету «уникальным» оружием, которое сможет обеспечить безопасность России от внешних угроз, а также заявил, что аналогов «в мире нет и еще долго не будет».

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Ракету собирались поставить на вооружение в 2021 году, однако позже сроки были сдвинуты на конец 2022 года. В июне 2022 года Путин заявил, что первый ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в российской армии к концу года.

Командующий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России генерал-полковник Сергей Каракаев уточнял, что «Сармат» сможет летать через Северный и Южный полюса и по другим траекториям, в том числе возможен вывод ракеты в космическое пространство.

Теги
Сармат ракетный комплекс баллистическая ракета
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