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Политика ,  
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Путин назвал сроки поступления «Сарматов» на боевое дежурство

Владимир Путин: первый ракетный комплекс «Сармат» поступит в войска в конце года

К концу года на боевое дежурство в российской армии встанет первый ракетный комплекс «Сармат», заявил президент России Владимир Путин во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений страны в Кремле. Выступление главы государства транслировал телеканал «Россия 24».

«Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», — сказал он.

Оснащение войск новыми вооружениями Путин назвал одной из приоритетных задач в военной сфере. Он указал, что в войска начали поступать «не имеющие аналогов в мире» комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500. Кроме того, в армии будут шире применять робототехнику, новейшие средства управления разведки, беспилотники, развивать лазерное или электромагнитное оружие.

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Путин показал проект ракеты «Сармат» общественности во время послания Федеральному собранию в 2018 году. В том же году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) заявляли, что ракету поставят на вооружение в 2021 году. Однако затем сроки постановки «Сарматов» на боевое дежурство сдвинулись.

В апреле 2020-го Минобороны сообщило о первом пуске «Сармата» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Ракета успешно достигла полигона на Камчатке, ее расчетные характеристики были подтверждены на всех этапах полета.

«Сармат» в ведомстве назвали «самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей» и обладающей «уникальными характеристиками, позволяющими гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны». Путин, поздравляя военных с удачным пуском, заявил, что аналогов ракете «в мире нет и еще долго не будет».

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Ракетный комплекс &laquo;Сармат&raquo;

Как указывал командующий РВСН России Сергей Каракаев, МБР способна летать через Северный и Южный полюса и по другим траекториям, в том числе возможен ее вывод в космическое пространство. Он отмечал, что в ближайшие десятилетия «вряд ли возможно» создать средства для перехвата российской ракеты.

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Каракаев также говорил, что первый полк с «Сарматами» встанет на вооружение в Ужурском соединении (Красноярский край) РВСН в этом году, впоследствии их количество будет увеличиваться. В войска будут поступать и другие новейшие вооружения, например комплексы с гиперзвуковой ракетой «Авангард». К концу 2022-го показатель оснащенности РВСН современными вооружениями должен превысить 86%, сообщал Каракаев.

Теги
Владимир Путин ракетный комплекс РВСН

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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