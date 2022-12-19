В ЛНР заявили об использовании ВСУ джипов с пулеметами

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На краснолиманском направлении украинские военные используют гражданские джипы, на которые установили минометы и пулеметы, заявил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки Вооруженных сил республики.

«Ввиду дефицита у вооруженных формирований Украины артиллерийских боеприпасов и тяжелой бронетехники, украинское командование все больше делает акцент на легких быстрых боевых группах, передвигающихся на гражданских джипах, модифицированных под установку на них минометов и крупнокалиберных пулеметов», — сказал он.

По его словам, эти группы «работают вдоль естественных укрытий» для прикрытия украинской пехоты.

В сводке от 18 декабря Минобороны сообщало о потере ВСУ на данном направлении до 60 военных убитыми и ранеными, одного танка и двух пикапов. Днем ранее украинские силы также потеряли там до 30 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа, сообщали в российском военном ведомстве.