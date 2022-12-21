Парламент Перу одобрил досрочные выборы в апреле 2024 года

Парламент Перу поддержал проект о досрочных выборах в апреле 2024 года в первом чтении

Конгресс Республики Перу поддержал в первом чтении законопроект о проведении досрочных выборов в апреле 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба парламента в Twitter.

«93 голосами за пленум Конгресса одобрил текст законопроекта о внесении поправок в конституцию в целях проведения досрочных выборов в апреле 2024 года», — сказано в сообщении. Во втором чтении законопроект рассмотрят на следующем заседании, уточнили в пресс-службе.

Провести досрочные выборы в стране предложила президент Перу Дина Болуарте. Она направляла в парламент соответствующий законопроект, но 16 декабря конгресс его отклонил. Тогда президент заявила, что не уйдет в отставку, пока парламент не одобрит досрочные выборы, и потребовала пересмотреть вопрос. Проведения внеочередных выборов хочет 83% населения Перу, утверждала она.

Политический кризис в Перу начался 7 декабря, когда экс-президент Педро Кастильо объявил о роспуске конгресса. Он сделал это перед заседанием парламента, который собирался рассмотреть вопрос о его импичменте из-за обвинений в коррупции. Однако заседание все равно состоялось, и парламентарии отправили президента в отставку. После этого Кастильо задержали и поместили под стражу на 18 месяцев по обвинению в мятеже.

Полномочия главы государства перешли к Болуарте, которая на момент принесения присяги занимала пост вице-президента. Кроме досрочных президентских выборов она предложила провести конституционную реформу.

После импичмента Кастильо в отдельных районах страны начались протесты. Их участники потребовали отставки Болуарте, восстановления в правах Кастильо, роспуска конгресса и проведения досрочных выборов. Власти Перу «в связи с актами вандализма и насилия, захватом автомагистралей и дорог» ввели режим чрезвычайного положения в стране сроком на 30 дней.