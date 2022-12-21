Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 73,34 (+2,72) Инвестиции, 20 дек, 15:57
Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 69 (+2,66) Инвестиции, 20 дек, 15:57
Парламент Перу одобрил досрочные выборы в апреле 2024 года Политика, 04:02
AP сообщило, что США передадут Украине ЗРК Patriot Политика, 04:00
Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье Политика, 03:51
Еврокомиссия разрешила Германии выделить €34,5 млрд для Uniper Экономика, 03:42
ЦБ сообщил о приросте вкладов россиян впервые с августа Финансы, 03:33
Синоптик Гидрометцентра назвала срок потепления в Москве Общество, 02:44
Умерла старшая дочь Пабло Пикассо Общество, 02:17
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
Reuters и CNN узнали о планах Зеленского посетить Вашингтон 21 декабря Политика, 02:09
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 02:02
«Роскосмос» выпустит облигации для заводов по производству спутников Технологии и медиа, 01:58
CNN узнал о плане США включить ЗРК Patriot в следующий пакет помощи Киеву Политика, 01:29
Макрон переговорит с главой МАГАТЭ и Зеленским перед звонком Путину Политика, 01:08
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 01:03
Всемирный банк согласился выделить $610 млн на помощь Украине Политика, 00:56
Политика ,  
0 

Парламент Перу одобрил досрочные выборы в апреле 2024 года

Парламент Перу поддержал проект о досрочных выборах в апреле 2024 года в первом чтении

Конгресс Республики Перу поддержал в первом чтении законопроект о проведении досрочных выборов в апреле 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба парламента в Twitter.

«93 голосами за пленум Конгресса одобрил текст законопроекта о внесении поправок в конституцию в целях проведения досрочных выборов в апреле 2024 года», — сказано в сообщении. Во втором чтении законопроект рассмотрят на следующем заседании, уточнили в пресс-службе.

Провести досрочные выборы в стране предложила президент Перу Дина Болуарте. Она направляла в парламент соответствующий законопроект, но 16 декабря конгресс его отклонил. Тогда президент заявила, что не уйдет в отставку, пока парламент не одобрит досрочные выборы, и потребовала пересмотреть вопрос. Проведения внеочередных выборов хочет 83% населения Перу, утверждала она.

Политический кризис в Перу начался 7 декабря, когда экс-президент Педро Кастильо объявил о роспуске конгресса. Он сделал это перед заседанием парламента, который собирался рассмотреть вопрос о его импичменте из-за обвинений в коррупции. Однако заседание все равно состоялось, и парламентарии отправили президента в отставку. После этого Кастильо задержали и поместили под стражу на 18 месяцев по обвинению в мятеже.

Полномочия главы государства перешли к Болуарте, которая на момент принесения присяги занимала пост вице-президента. Кроме досрочных президентских выборов она предложила провести конституционную реформу.

После импичмента Кастильо в отдельных районах страны начались протесты. Их участники потребовали отставки Болуарте, восстановления в правах Кастильо, роспуска конгресса и проведения досрочных выборов. Власти Перу «в связи с актами вандализма и насилия, захватом автомагистралей и дорог» ввели режим чрезвычайного положения в стране сроком на 30 дней.

Читайте на РБК Pro
Четыре налоговых нововведения, которые ожидают бизнес в 2023 году
Почему Запад больше не стремится к росту экономики — The Economist
«Чума» или «крысиный яд»: возможны ли новые банкротства криптопроектов
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
Теги
Перу парламент президентские выборы
Материалы по теме
Президент Перу отказалась уходить с поста и потребовала досрочных выборов
Политика
Экс-президента Перу приговорили к 18 месяцам предварительного заключения
Политика
Протесты против импичмента Педро Кастильо охватили Перу. Фоторепортаж
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter