Новая президент Перу предложила провести досрочные выборы в 2024 году

Дина Болуарте (в центре) (Фото: Mariana Bazo / Global Look Press)

Президент Перу Дина Болуарте направит парламенту законопроект о проведении досрочных выборов в стране в апреле 2024 года, передает радио RPP.

«Самым широким образом интерпретируя волю граждан и, следовательно, учитывая ответственность, связанную с осуществлением действий правительства, я решила взять на себя инициативу по достижению соглашения с конгрессом о проведении всеобщих выборов в апреле 2024 года», — сказала Болуарте.

До выборов действующее правительство будет способствовать согласованию в конгрессе закона о реформировании политической системы Перу, чтобы у жителей страны была «демократическая система с более эффективным, прозрачным правительством на основе широкого участия», отметила глава государства.

7 декабря действующий на тот момент президент Перу Педро Кастильо объявил о роспуске парламента и ввел в стране общенациональный комендантский час. Также он объявил о проведении выборов в новый конгресс с полномочиями учредительного собрания для разработки новой Конституции в течение девяти месяцев. Его решение не поддержали государственные министры, главы семи министерств ушли в отставку.

После этого парламент Перу решил объявить Кастильо импичмент, решение поддержал 101 конгрессмен. Президента обвинили в коррупции и решили отстранить от должности в связи с «постоянной моральной недееспособностью». Это стало третьей попыткой импичмента — предыдущие две, в прошлом декабре и минувшем марте, провалились.

Полиция Перу задержала Кастильо. Полномочия главы государства перешли к Болуарте, занимавшей пост вице-президента.