Президент Перу отказалась уходить с поста и потребовала досрочных выборов

За проведение досрочных выборов выступают участники протестов. Беспорядки начались после объявления импичмента бывшему президенту Перу Педро Кастильо

Дина Болуарте (Фото: Lillian Suwanrumpha / Reuters)

Президент Перу Дина Болуарте заявила, что не уйдет в отставку до тех пор, пока Конгресс не одобрит проведение досрочных выборов, передает радио RPP.

Глава республики направила законопроект о проведении досрочных выборов, но 16 декабря конгресс не одобрил его. «Требую пересмотреть вопрос о досрочном голосовании», — заявила Болуарте. По ее словам, проведения внеочередных выборов хочет 83% населения Перу.

Политический кризис начался в Перу в начале декабря, тогдашний президент Педро Кастильо перед заседанием парламента, который хотел отправить его в отставку из-за обвинений в коррупции, объявил о роспуске конгресса и введении в стране режима чрезвычайного положения. Несмотря на это парламентарии все равно собрались и объявили главе государства импичмент. Позже Кастильо задержали и поместили под стражу на 18 месяцев по обвинению в мятеже.

Полномочия главы государства перешли к вице-президенту Перу Дине Болуарте. Она предложила провести досрочные выборы, а также конституционную реформу в 2024 году.

После импичмента Кастильо в ряде районов страны начались протесты. Митингующие требуют отставки Болуарте, восстановления в правах Кастильо, роспуска конгресса и проведения досрочных выборов. В результате беспорядков погибли минимум 22 человека, 52 пострадали, в том числе девять полицейских, сообщает La Vanguardia. Власти Перу «в связи с актами вандализма и насилия, захватом автомагистралей и дорог» ввели режим чрезвычайного положения на территории страны на 30 дней.