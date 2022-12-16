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Экс-президента Перу приговорили к 18 месяцам предварительного заключения

Экс-президента Перу Педро Кастильо приговорили к 18 месяцам предварительного заключения
Педро Кастильо
Педро Кастильо (Фото: Ivan Alvarado / Reuters)

Верховный суд Перу приговорил экс-президента страны Педро Кастильо к 18 месяцам предварительного заключения за «мятеж», сообщает La Republica со ссылкой на сообщение суда.

«Экс-президент Педро Кастильо приговаривается к 18 месяцам предварительного заключения по делу о мятеже», — говорится в решении.

Суд посчитал, что если Кастильо останется на свободе, есть большой риск его побега ввиду обсуждения с Мексикой возможности получения политического убежища. При этом в отношении экс-главы совета министров Анибаля Торреса, также обвиняемого в мятеже, суд принял решение об обязательной явке в правоохранительные органы с ограничениями. 

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
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