Президент Перу распустил парламент и ввел комендантский час

Кастильо ввел общенациональный комендантский час и распустил Конгресс за несколько часов до начала парламентского заседания по импичменту. Парламент должен был рассмотреть вопрос в третий раз, предыдущие попытки провалились

Педро Кастильо (Фото: Getty Images)

Президент Перу Педро Кастильо распустил Конгресс (однопалатный парламент) республике и ввел в стране комендантский час. Об этом он объявил в телеобращении к населению, передает радио RPP.

«Вводятся следующие меры: распустить временно конгресс и назначить правительство в рамках чрезвычайной и исключительной ситуации. Как можно скорее назначить [дату] выборов в новый Конгресс с учредительными полномочиями для разработки новой Конституции в срок не более девяти месяцев», — сказал президент.

Глава государства поручил реогранизовать судебную систему в стране.

Комендантский час будет действовать по всей стране в период с 22:00 до 4:00 ежедневно.

Парламент Перу 7 декабря должен был рассмотреть вопрос об импичменте президенту. Этот вопрос Конгресс рассматривал уже в третий раз, обе предыдущие попытки объявить импичмент провалились. Заседания по этому поводу прошли в декабре 2021 года и в марте текущего.

Кастильо выступил с обращением за несколько часов до начала дискуссий, заседание должно было начаться в 15:00 по местному времени (23:00 мск).

Конгресс обвинил Кастильо в совершении коррупционных преступлений. Президент в обращении отверг обвинения и назвал их бездоказательными. Часть парламента считает смещение президента «единственным пунктом в повестке дня» с момента его вступления в должность, отметил Кастильо.

После выступления президента в штаб-квартире полиции, которая выступила на стороне Конгресса, началось экстренное совещание, говорят источники RPP. В отставку подали министр культуры Перу Сильвана Роблес, министр образования Розендо Серна, министр юстиции Феликс Шеро, министр экономики Курт Бурнео, министр иностранных дел Сезар Ланда и министр труда Алехандро Салас и другие политики.

Генеральная прокуратура Перу обвинила главу государства в грубом нарушении Конституции. Глава ведомства Даниэль Сориа пригрозил возбудить против Кастильо уголовное дело.

Кастильо — бывший учитель из крестьянской семьи — победил во втором туре президентских выборов в 2021 году с результатом в 50,12% голосов против 49,87% у конкурента. Он обогнал соперницу — Кейко Фухимори от партии Народная сила — на 44 263 голоса.

Противники Кастильо обвинили его во взяточничестве, президент обвинения отрицал. Поводом для импичмента стало обвинение в «постоянной моральной недееспособности». Washington Post писала, что этот термин включен в перуанские конституционные законы, хотя четкого определения у него нет. Конгресс использовал это понятие как повод для объявления импичмента шесть раз с 2017 года, писала газета.

С 2016 года в Перу сменилось пять президентов. В 2018 году Педро Пабло Кучински подал в отставку перед голосованием по импичменту. Сменивший его на этом посту Мартин Вискарра был отстранен от должности в результате процедуры импичмента в связи с обвинениями во взяточничестве на посту губернатора региона Мокегуа в 2011–2014 годах.