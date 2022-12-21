CNN узнал о плане США включить ЗРК Patriot в следующий пакет помощи Киеву

CNN сообщил о планах США включить ЗРК Patriot в следующий пакет военной помощи для Украины

США передадут Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в рамках следующего пакета военной помощи, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Также в пакет войдут комплекты оборудования Joint Direct Attack Munitions (JDAM), позволяющие переделать свободнопадающие бомбы в «умные», высокоточные боеприпасы.

О том, что администрация президента США Джо Байдена завершает подготовку к отправке на Украину комплексов Patriot, CNN писал 13 декабря со ссылкой на двух чиновников. Телеканал писал, что о поставках могли объявить на той же неделе, но этого не произошло.

Сначала решение об отправке комплексов должен одобрить глава Пентагона Ллойд Остин, а после — президент США Джо Байден. Кроме того, Минобороны США должно предоставить главе государства разъяснения по вопросам о техническом обслуживании, уточняла газета The Washington Post.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби не подтверждал планы передавать ЗРК Patriot Украине. США работают над следующим пакетом военной помощи Украине и объявят о том, что в него войдет, когда будут к этому готовы, говорил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 декабря, что переговоры с Байденом о передаче Киеву Patriot движутся к положительному результату. «Я с позитивом смотрю на этот вопрос. С большим позитивом», — говорил он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл сообщения СМИ ненадежным источником информации о поставках, но отмечал что комплексы при передаче их Киеву станут законной целью российских сил.