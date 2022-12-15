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Роспотребнадзор запретил посещение пациентов в стационарах Москвы
Роспотребнадзор ввел ограничения в Москве из-за распространения гриппа
Управление Роспотребнадзора по Москве объявило о введении противоэпидемических мер из-за осложнения ситуации с гриппом и ОРВИ.
«Руководителям департаментов города Москвы, медицинских и образовательных организаций, крупных промышленных предприятий, гостиниц, объектов транспорта, предприятий общественного питания и торговли выданы предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении.
Кроме того:
- руководителям ряда крупных предприятий рекомендовано обеспечить не менее 75%-го охвата вакцинацией работников;
- в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения рекомендовано ношение масок персоналом и введение температурного контроля на входе;
- в стационарах вводится запрет на посещение пациентов родственниками.
Материал дополняется.
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