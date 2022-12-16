В Петербурге сообщили о разработке съедобной вакцины от гриппа

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Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) проводит доклинические исследования съедобной вакцины от гриппа. Об этом сообщил Александр Суворов, руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, передает ТАСС.

«У нас есть варианты, которые основаны на нейраминидазе, а есть на гемагглютинине. И та и другая оказалась очень хорошей, поэтому мы должны будем выбрать или использовать оба варианта. <…> Они все на стадии доклиники», — сказал Суворов.

Планируется, что вакцина будет выпускаться в виде капсулы. «Мы видим это таким образом, что это будут лиофильно высушенные молочнокислые бактерии и это будет капсульный препарат», — уточнил специалист.

13 декабря Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей и средний показатель заболеваемости по стране превышен в 37 регионах. Среди штаммов преобладает свиной грипп А (H1N1), его выявили в 82 регионах страны.

ИЭМ занимался разработкой экспериментальной съедобной вакцины и от коронавируса. Препарат имеет форму кисломолочного продукта.