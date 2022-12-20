В Думе предложили продать заводы ушедших компаний китайским брендам авто

Часть заводов ушедших из России автопроизводителей следует продать китайским компаниям. С таким предложением выступил вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Он рассказал «РИА Новости», что соответствующие письма направлены в Федеральную антимонопольную службу и Минпромторг.

При этом на все произведенные в России машины предлагается предоставить систему льготного кредитования и освобождение от уплаты транспортного налога на два года при покупке новых автомобилей.

«Тем самым для россиян будет намного привлекательней приобретать машины, произведенные на территории РФ, чем переплачивать за европейские марки перекупщикам и различным спекулянтам. Это также поможет поддержать наш автопром, ведь заводы не будут простаивать и будут работать, позволяя получать налоги от производства», — отметил он.

После начала российской военной операции на Украине и введения в отношении Москвы санкций западными государствами ряд автопроизводителей приостановил деятельность в стране, а позднее некоторые решили уйти с российского рынка.

В мае французская компания Renault передала российские активы государству. ФГУП «НАМИ» перешла 68-процентная доля Renault в АвтоВАЗе, а долю в московском заводе АО «Рено Россия» (бывшем «Автофрамос») получили власти Москвы. На нем решили производить автомобили под историческим брендом «Москвич».

Кроме того, в ноябре в госсобственность в лице «НАМИ» перешли все российские активы японской Nissan, включая завод в Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве. До этого Минпромторг уточнял, что сделка предполагает опцион на обратный выкуп активов в течение шести лет. Управлять заводом в Петербурге будет АвтоВАЗ.