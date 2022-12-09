Мантуров: производство на заводе Nissan начнется в 2023 году под управлением АвтоВАЗа

Мантуров сообщил, что заводом Nissan в Петербурге будет управлять АвтоВАЗ

Производство на бывшем заводе Nissan в Петербурге возобновится в следующем году под управлением АвтоВАЗа, рассказал глава Минпромторга. В октябре предприятие перешло в госсобственность

Денис Мантуров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В следующем году возобновится производство на бывшем заводе японского автоконцерна Nissan, управлять предприятием будет АвтоВАЗ, заявил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

«Появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться «АвтоВАЗом», — сказал он.

Все российские активы Nissan, включая завод в Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве, перешли в госсобственность в лице ФГУП «НАМИ» в ноябре.

В октябре Минпромторг уточнял, что сделка предполагает опцион на обратный выкуп активов в течение шести лет. Тогда предполагалось, что АвтоВАЗ возьмет на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке и по поставкам запасных частей в дилерскую сеть.

На заводе Nissan в Петербурге собирались внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. Предприятие приостановило работу в марте, вскоре после начала военной операции на Украине и первых санкций против России. Это произошло из-за нехватки импортных деталей, к которой привело нарушение логистических цепочек. Тогда же в простой ушли заводы Toyota и Hyundai.

В сентябре представитель Nissan сообщил, что завод не запустится раньше конца декабря.

Помимо активов Nissan «НАМИ» перешла 68-процентная доля Renault в АвтоВАЗе, а долю в московском заводе АО «Рено Россия» (бывшем «Автофрамос») получили власти Москвы. Производство на заводе компании в Москве было остановлено с февраля из-за перебоев с поставками комплектующих, а в марте Renault объявила о приостановке работы в России.